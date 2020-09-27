Испания

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру между каталонцами и "желтой субмариной".

Барселона начнет выступления в чемпионате Испании матчем третьего тура против Вильярреала. До этого каталонцы отдыхали после еврокубковой кампании. Команда Унаи Эмери же проведет свой третий официальный поединок.

Специалисты компании Parimatch выше котируют шансы Барселоны в этом поединке. Коэффициент на победу "сине-гранатовых" составляет 1,55.

Вероятность успеха Вильярреала оценили в 5,6, а коэффициент на ничью в Parimatch составляет 4,7.

Вы можете ознакомиться с предматчевыми раскладами на Football.ua, а вечером в 22:00 вместе со стартовым свистком начнется и онлайн-трансляция игры на нашем сайте в текстовом виде.