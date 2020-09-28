Испания

Главный тренер Барселоны — о матче против "желтой субмарины".

Барселона легко справилась с Вильярреалом Унаи Эмери в матче чемпионата Испании. Комментарий по игре дал Рональд Куман.

"Мы очень довольны победой над Вильярреалом. Мы хорошо провели первый тайм, во втором темп снизился, но это лишь наша первая игра. Сложилось хорошее впечатление".

"Мы здорово контролировали мяч и создали много моментов. Доволен забитыми мячами и тем, что мы доминировали на поле".

"Стоит отметить игру Фати, ему всего 17 лет, и ему есть в чем еще прибавлять. Иногда ему не хватает концентрации. Здорово, что у нас есть он и Педри. У них светлое будущее", — приводит слова Кумана Marca

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Барселона — Вильярреал.