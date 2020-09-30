Испания

Стало известно, почему Зинедин Зидан не мог рассчитывать на бельгийца.

Эден Азар не попал в заявку на поединок третьего тура чемпионата Испании против Бетиса.

Как сообщает официальный сайт "королевского клуба", у бельгийского вингера мышечная травма правой ноги.

В прошлом сезоне Азар провел за мадридцев 22 матча, в которых отметился одним голом и семью результативными передачами.

Напомним, что Реал без Азара смог добиться трудной победы в поединке против Бетиса.