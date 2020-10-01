Испания

"Фиалки" хотят заполучить испанского вингера.

Бывший полузащитник Наполи Хосе Кальехон попал в сферу интересов Фиорентины, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Фиалки" хотят подписать испанского вингера и готовы начать с ним переговоры. Руководство итальянского клуба рассматривает 33-летнего игрока в качестве потенциальной замены Федерико Кьезе, который может перейти в Ювентус.

В минувшем сезоне Кальехон провел 43 поединка в футболке Наполи, отличившись четырьмя голами и десятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Фиорентина подписала полузащитника Борху Валеро.