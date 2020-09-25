Испания

"Матрасники" завершили трансфер уругвайца.

Атлетико завершил трансфер нападающего Барселоны Луиса Суареса, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Уругвайский форвард поставил подпись под двухлетним контрактом с "матрасниками". К "рохибланкос" 33-летний игрок присоединился на правах свободного агента, однако каталонцы могут получить до 6 млн евро в качестве бонусов.

Суарес имеет шанс дебютировать в составе Атлетико в матче с Гранадой, который запланирован на 27 сентября.

Ранее сообщалось, что Атлетико также заинтересован в подписании нападающего Эдинсона Кавани.