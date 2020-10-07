Испания

Каталонский клуб может заранее снять с должности действующего президента.

Барселона проведет голосование, в котором определится судьба нынешнего президента клуба Хосепа Бартомеу, сообщает издание Marca.

Ранее члены правления клуба собрали более 20 тысяч подписей, которые были необходимы для того, чтобы выразить вотум недоверия Бартомеу. Клуб проверил подлинность подписей и теперь проведет голосование за отставку президента.

Изначально срок правления Бартомеу должен был завершиться в следующем году, но теперь его могут отправить в отставку гораздо раньше. За его снятие с должности должны отдать голоса две третьих участников выборов.

Стоит отметить, что за более чем столетнюю историю "сине-гранатовых" Бартомеу стал третьим президентом, которому огласили вотум недоверия.

Ранее сообщалось, что Барселона завершила финансовый год с убытком в размере 97 млн евро.