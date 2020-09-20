Испания

Аргентинский нападающий хотел сменить клуб этим летом.

Барселона этим летом силой удержала Лионеля Месси в клубе, отказавшись отпускать его дешевле, чем за прописанные в контракте 700 миллионов евро. Президент "сине-гранатовых" Хосеп Мария Бартомеу очень этому рад.

"Можем поздравить себя, что Месси остался в Барселоне", — цитирует Бартомеу ESPN.

Именно действия руководства были причиной желания Лионеля покинуть клуб. Аргентинец хотел воспользоваться пунктом контракта, который разрешает ему уйти бесплатно, если он сообщит об этом до 10 июня. Месси отправил бюрофакс в августе, аргументируя, что возможность сообщить о желании уйти должны продлить из-за коронавируса.

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Впрочем, Барселона не пошла на уступки, придерживаясь позиции, что в контракте прописана четкая дата – 10 июня. Месси решил не судиться с клубом, но раскритиковал руководство после того, как объявил о том, что остается в Барселоне.

После этой истории инициативная группа начала собирать подписи о выражении недоверия Бартомеу. Необходимое количество было собрано, и если проверка не покажет фальсификаций, "кулес" ожидает референдум, по итогам которого Бартомеу могут отправить в отставку.