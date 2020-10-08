Испания

Хорват не намерен уходить со своей команды.

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич готов пойти на понижение нынешней зарплаты, лишь бы сохранить свое место в команде, утверждает Marca.

Напомним, действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2021 год, а в текущем сезоне уже вышел на поле в четырех матчах.

По данным источника, руководство Реала все еще не приняло окончательного решения, предоставлять ли хорватскому игроку новое соглашение.

Ранее сам Модрич подтвердил, что хочет и дальше защищать цвета мадридцев.