Хорват не намерен уходить со своей команды.
Лука Модрич, getty images
08 октября 2020, 08:57
Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич готов пойти на понижение нынешней зарплаты, лишь бы сохранить свое место в команде, утверждает Marca.
Напомним, действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2021 год, а в текущем сезоне уже вышел на поле в четырех матчах.
По данным источника, руководство Реала все еще не приняло окончательного решения, предоставлять ли хорватскому игроку новое соглашение.
Ранее сам Модрич подтвердил, что хочет и дальше защищать цвета мадридцев.