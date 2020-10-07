Хорват не заинтересован в уходе из мадридского клуба.
Лука Модрич, Getty Images
07 октября 2020, 08:49
Полузащитник Лука Модрич заявил о желании завершить карьеру футболиста в мадридском Реале.
"Конечно, я хочу остаться в мадридском Реале. Но это зависит от решения клуба. Думаю, я все еще могу играть важную роль в команде, и хочу завершить карьеру в Мадриде.
Мадрид – мой дом, я хочу продлить контракт. Однако я не хочу становиться проблемой для тренера, и надеюсь, мы сможем прийти к согласию", – рассказал Модрич в комментарии изданию Marca.
Действующий контракт Модрича с Реалом рассчитан до июня 2021 года.
В этом сезоне 35-летний игрок успел провести 4 поединка в футболке "сливочных".