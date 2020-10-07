Испания

Хорват не заинтересован в уходе из мадридского клуба.

Полузащитник Лука Модрич заявил о желании завершить карьеру футболиста в мадридском Реале.

"Конечно, я хочу остаться в мадридском Реале. Но это зависит от решения клуба. Думаю, я все еще могу играть важную роль в команде, и хочу завершить карьеру в Мадриде.

Мадрид – мой дом, я хочу продлить контракт. Однако я не хочу становиться проблемой для тренера, и надеюсь, мы сможем прийти к согласию", – рассказал Модрич в комментарии изданию Marca.

Действующий контракт Модрича с Реалом рассчитан до июня 2021 года.

В этом сезоне 35-летний игрок успел провести 4 поединка в футболке "сливочных".