Испания

Голкипер прокомментировал поединок против Португалии.

Голкипер Челси и сборной Испании Кепа Аррисабалага поделился эмоциями после контрольной встречи против Португалии (0:0).

"Я почувствовал уверенность и непринужденность. Я считаю, что это была хорошая игра, и я доволен доверием тренера. Когда мне нужно помочь на поле, я стараюсь сделать все возможное".

"Это была очень напряженная игра. У нас было больше контроля в первом тайме. Во втором нам стало труднее контролировать переходы Португалии. Это был хороший тест", — сказал он Teledeporte.

Ранее испанский голкипер прокомментировал потерю места в стартовом составе Челси.