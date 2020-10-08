Испания

На ассамблее должно было быть принято решение о вынесении вотума недоверия нынешнему руководству Барселоны.

Генеральная ассамблея Барселоны, намеченная на 25 октября, не состоится в срок — сообщает Catradio Esports.

Официальной причиной переноса, решение о котором принимал совет директоров клуба, является усложнившаяся эпидемиологическая обстановка в связи с COVID-19.

На этой ассамблее должен был обсуждаться вопрос о вынесении вотума недоверия нынешнему руководству клуба.

О возможной новой дате пока ничего не сообщается.