Испания

Бельгиец прокомментировал свое пребывание в королевском клубе.

Голкипер Тибо Куртуа поделился своим мнением о выступлении в составе мадридского Реала.

"Я начал играть на позиции вратаря в возрасте 11 лет, с тех пор у меня были большие амбиции. Но я никогда не думал, что буду выступать за лучшую команду в мире. Для меня это исполнение мечты", – приводит слова Куртуа издание AS.

Куртуа присоединился к Реалу летом 2018-го из Челси за 35 миллионов евро. В этом сезоне 28-летний страж ворот провел 4 поединка в составе "сливочных", из которых 3 отстоял на ноль.

Ранее сообщалось, что Куртуа получил травму в расположении сборной Бельгии и вернулся в Реал.