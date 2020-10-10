Бельгиец прокомментировал свое пребывание в королевском клубе.
Тибо Куртуа, Getty Images
10 октября 2020, 09:21
Голкипер Тибо Куртуа поделился своим мнением о выступлении в составе мадридского Реала.
"Я начал играть на позиции вратаря в возрасте 11 лет, с тех пор у меня были большие амбиции. Но я никогда не думал, что буду выступать за лучшую команду в мире. Для меня это исполнение мечты", – приводит слова Куртуа издание AS.
Куртуа присоединился к Реалу летом 2018-го из Челси за 35 миллионов евро. В этом сезоне 28-летний страж ворот провел 4 поединка в составе "сливочных", из которых 3 отстоял на ноль.
Ранее сообщалось, что Куртуа получил травму в расположении сборной Бельгии и вернулся в Реал.