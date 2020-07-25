Украина

Вратарь поделился ожиданиями от возвращения в мадридский клуб

Голкипер Андрей Лунин подвел итоги своих выступлений в Овьедо и рассказал о желании закрепиться в составе мадридского Реала.

"Хорошо, что в каждой игре была работа. За эти полгода мне нужно было проявить себя. Я старался улучшать все аспекты игры. Кроме того, я работал над игрой на линии ворот. Улучшаю игровые моменты. Но в то же время и разговор, подсказ. Чтобы как можно больше моментов избежать.

Надеюсь, какие-то предложения есть, но полагаю, что я работал для того, чтобы вернуться в Реал Мадрид. Надеюсь, что они примут положительное решение. Если честно, каждый день представляю себя в футболке Реала.

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Стремлюсь туда попасть, чтобы изо дня в день становиться лучше. Я буду только рад конкурировать с таким вратарем, как Тибо Куртуа. Приложу все усилия, чтобы не дать ему спокойно себя чувствовать.

Конкуренция с Пятовым в сборной Украины? Я получаю удовольствие, когда приезжаю в национальную команду. Андрей Пятов – большой профессионал как на поле, так и за его пределами", – рассказал Лунин в интервью телеканалу Футбол.

Ранее сообщалось, что Лунин попрощался с Овьедо после истечения срока аренды.

В клубе из Сегунды 21-летний страж ворот провел 19 поединков, пропустив 7 голов.

Действующий контракт Лунина с Реалом рассчитан до июня 2024 года.