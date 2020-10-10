Ветераны может продолжить выступать за команду в будущем.
Лука Модрич, getty images
10 октября 2020, 12:59
Руководство Реала готово продлить действующие соглашения с защитником Серхио Рамосом и полузащитником Лукой Модричем, сообщает La Vanguardia.
Отмечается, что контракты обоих футболистов истекают в июне 2021 года, и игроки могут пойти на понижение зарплаты ради того, чтобы остаться в стане "бланкос".
Напомним, Рамос выступает за Реал с 2005 года, а Модрич присоединился к мадридцам в 2012 году, перейдя из Тоттенхэма.
Ранее хорватский футболист заявил, что намерен остаться в испанском гранде.