Испания

Ветераны может продолжить выступать за команду в будущем.

Руководство Реала готово продлить действующие соглашения с защитником Серхио Рамосом и полузащитником Лукой Модричем, сообщает La Vanguardia.

Отмечается, что контракты обоих футболистов истекают в июне 2021 года, и игроки могут пойти на понижение зарплаты ради того, чтобы остаться в стане "бланкос".

Напомним, Рамос выступает за Реал с 2005 года, а Модрич присоединился к мадридцам в 2012 году, перейдя из Тоттенхэма.

Ранее хорватский футболист заявил, что намерен остаться в испанском гранде.