Испания

"Нервионцы" хотят сохранить своего защитника.

Севилья отказалась продавать Жюля Кунде в Манчестер Сити и подготовила новый контракт, сообщает MuchoDeporte.

"Нервионцы" хотят переподписать соглашение с защитником, несмотря на то, что его контракт действителен до лета 2024 года.

Кунде перешел в Севилью летом 2019-го за 25 млн евро. В прошлом сезоне 21-летний игрок провел 40 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Напомним, что Кунде — это запасной вариант для Сити. Основным остается защитник Наполи Калиду Кулибали.