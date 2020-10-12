Испания

Немецкий тренер высоко оценил вклад аргентинца.

Феликс Магат считает, что система Пепа Гвардиолы не всегда дает результат, а успехи Барселоны во многом зависели от Месси.

"Титулы выиграл Месси, а не Гвардиола. Без Месси эта система никогда не работала так успешно для Гвардиолы, иначе он давно бы выиграл Лигу чемпионов с Баварией или Манчестер Сити.

Тики-така работает только в том случае, если у вас есть игроки, которые технически превосходят своих оппонентов. Для зрителя, держать мяч, как я это называю, просто скучно, и топ-команде это действительно не нужно.

На мой взгляд, Гвардиола обычно слишком часто теряется, пытаясь выиграть игру заранее. Эта тактика часто заканчивается неправильными решениями, которые мешают успеху.

Юрген Клопп добился успеха в системе, прежде всего, благодаря своим кадровым решениям, а не благодаря тактике. Если бы Ливерпуль не купил вратаря Алиссона за 60 миллионов евро и защитника Вирджила ван Дейка за 85 миллионов евро, эта система, вероятно, также не была бы успешной", — приводит слова немца Sport Bild.

Напомним, что Феликс Магат выигрывал чемпионат Германии с Вольфсбургом, а с 2017 года находится вне тренерской работы.