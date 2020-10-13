Форвард получил мышечное повреждение в расположении сборной.
Жерар Морено, Getty Images
13 октября 2020, 07:45
Нападающий Вильярреала Жерар Морено выбыл на длительный срок из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный твиттер испанского клуба.
Морено отправился в сборную Испании и принял участие в матчах с Португалией и Швейцарией, но перед встречей с Украиной повредил подколенное сухожилие. По предварительным прогнозам, восстановление форварда займет около четырех недель.
В этом сезоне 28-летний игрок провел 5 поединков в футболке "желтых", отличившись тремя голами и одним ассистом.
Напомним, в прошлом розыгрыше Примеры Морено выиграл трофей Сарра, став лучшим бомбардиром среди испанских футболистов.