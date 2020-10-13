Испания

Форвард получил мышечное повреждение в расположении сборной.

Нападающий Вильярреала Жерар Морено выбыл на длительный срок из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный твиттер испанского клуба.

Морено отправился в сборную Испании и принял участие в матчах с Португалией и Швейцарией, но перед встречей с Украиной повредил подколенное сухожилие. По предварительным прогнозам, восстановление форварда займет около четырех недель.

В этом сезоне 28-летний игрок провел 5 поединков в футболке "желтых", отличившись тремя голами и одним ассистом.

Напомним, в прошлом розыгрыше Примеры Морено выиграл трофей Сарра, став лучшим бомбардиром среди испанских футболистов.