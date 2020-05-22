Германия

Дортмундцы получили важное подкрепление перед матчем с Баварией.

Полузащитники дортмундской Боруссии Эмре Джан и Джованни Рейна вернулись к полноценным тренировкам, сообщает kicker.

Оба футболиста смогут помочь "шмелям" уже в ближайшем поединке Бундеслиги против Вольфсбурга 23 мая на выезде. В прошлом туре они пропустили игру с Шальке, которая закончилась победой над гельзенкирхенцами – 4:0.

Джан перешел в Боруссию этой зимой из Ювентуса. Он сыграл пять матчей за команду в Бундеслиге, отметившись одним голом.

17-летний Джованни Рейна провел 11 матчей за первую команду "шмелей" – один гол и один ассист.