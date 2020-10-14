Капитан испанцев — о матче против Украины.
Серхио Рамос, getty images
14 октября 2020, 12:59
Защитник сборной Испании Серхио Рамос поделился эмоциями после поединка Лиги наций, в котором его команда уступила Украине (0:1).
"Разочарован результатом, но горжусь своей командой, которая боролась до последней минуты. Впереди много работы", — написал Рамос в своем Instagram.
Напомним, команда Шевченко сумела нанести "фурии рохе" первое поражение за 15 поединков.
Ранее свое мнение об игре против украинской сборной высказал главный тренер испанцев Луис Энрике.