Испания

Менеджер провел параллель между двумя грандами.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман рассказал о старте работы с новичком команды Сержиньо Дестом.

"Во-первых, было хорошо, что он уже приступил к тренировкам. У нас было время поговорить с ним о системе команды, но эта система на самом деле не отличается от того, что он видел в Аяксе".

"Мы знаем, что он может играть на правом фланге в качестве правого защитника, он может играть на позиции левого защитника. Мы знаем, что Альба не успеет восстановиться к матчу против Хетафе, есть вероятность, что он выйдет в старте", — цитирует Кумана Goal.

Ранее сам Дест рассказал, как его отказ выступать за сборную Нидерландов повлиял на его отношения с Куманом.