Испания

Защитник рассказал о своем общении с наставником каталонского клуба.

Новичок Барселоны Сержиньо Дест опроверг натянутость в отношениях с главным тренером Рональдом Куманом.

Американский защитник отказался выступать за сборную Нидерландов, когда ею руководил Куман, но, по его словам, это никак не повлияло на их отношения.

"Между нами с Куманом нет никаких неловкостей. Когда я выбирал между сборными Нидерландов и США, я ему честно сказал, что не хочу выступать за Нидерланды. В этом не было его вины или чего-то такого, поэтому мы остались в хороших отношениях.

Вскоре он позвонил моему агенту и спросил, не хочу ли я присоединиться к его новому клубу, и я, конечно, захотел. Когда мы снова встретились, наше общение проходило естественно", – рассказал Дест в интервью Sports Illustrated.

Напомним, Дест перешел в Барселону в начале октября из Аякса за 21 млн евро.