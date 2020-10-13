Защитник рассказал о своем общении с наставником каталонского клуба.
Сержиньо Дест, Getty Images
13 октября 2020, 10:02
Новичок Барселоны Сержиньо Дест опроверг натянутость в отношениях с главным тренером Рональдом Куманом.
Американский защитник отказался выступать за сборную Нидерландов, когда ею руководил Куман, но, по его словам, это никак не повлияло на их отношения.
"Между нами с Куманом нет никаких неловкостей. Когда я выбирал между сборными Нидерландов и США, я ему честно сказал, что не хочу выступать за Нидерланды. В этом не было его вины или чего-то такого, поэтому мы остались в хороших отношениях.
Вскоре он позвонил моему агенту и спросил, не хочу ли я присоединиться к его новому клубу, и я, конечно, захотел. Когда мы снова встретились, наше общение проходило естественно", – рассказал Дест в интервью Sports Illustrated.
Напомним, Дест перешел в Барселону в начале октября из Аякса за 21 млн евро.