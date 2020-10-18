Представляем вашему вниманию видеообзор игры Ла Лиги.
Гранада, Getty Images
18 октября 2020, 08:43
В шестом туре чемпионата Испании Гранада дома минимально обыграла Севилью (1:0). Единственный гол был забит в концовке встречи – отличился Янхель Эррера.
Весь второй тайм Севилья играла в меньшинстве, поскольку Хоан Хордан заработал красную карточку.
Гранада – Севилья 1:0
Гол: Эррера, 82.
Гранада: Руй Силва – Фулькье, Санчес, Дуарте (Вальехо, 44), Нева – Милья, Монторо (Вико, 75) – Пуэртас, Гоналон (Эррера, 60), Херман Кенеди (Мачис, 60) – Сольдадо (Суарес, 74).
Севилья: Буну – Навас, Серджи Гомес (Васкес, 85), Диего Карлос, Эскудеро (Акунья, 18) – Ракитич, Фернандо, Хордан – Сусо (Окампос, 46), Фернандес (де Йонг, 46), Мунир (Эн-Несири, 70).
Предупреждения: Гоналон, Фулькье, Пуэртас, Вико – Фернандо, Хордан, Васкес.
Удаление: Хордан, 45+4.