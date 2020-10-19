Испания

Руководство "сине-гранатовых" всерьез собралось урезать зарплатную ведомость в клубе.

Футболисты Барселоны недавно ответили отказом на предложение снизить зарплаты, однако позиция клуба остается неизменной, сообщает Marca.

Клуб отправил футболистам письмо с подписью Хеммы Биоски, кадрового директора Барселоны. В нем говорится, что клуб по-прежнему собирается провести переговоры о сокращении зарплат. При этом руководство согласно, чтобы на встрече по этому вопросу среди других сотрудников клуба присутствовал только один представитель футболистов.

Летом Барселона уже сократила зарплатную ведомость, расставшись с Луисом Суаресом, Иваном Ракитичем, Артуро Видалем и Нельсоном Семеду. При этом каталонцы подписали только одного футболиста из 28, о которых говорили в СМИ – правого защитника Аякса Сержиньо Деста.