Испания

Украинский голкипер поддержал партнеров по команде.

Шахтер сенсационно обыграл мадридский Реал в гостях в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:2.

Запасной голкипер мадридцев Андрей Лунин поддержал своих партнеров по команде.

"Вчера сезон еще не закончился. Сегодня пришло время подняться и упорно тренироваться. На этих выходных у нас очередной важнейший матч Ла Лиги. Вперед Команда!", — написал украинец в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Реал Мадрид — Шахтер вы можете на Football.ua.