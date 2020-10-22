Испания 22 октября 2020, 20:31 Лунин: Сезон для Реала не закончился Украинский голкипер поддержал партнеров по команде. getty images 22 октября 2020, 20:31 Шахтер сенсационно обыграл мадридский Реал в гостях в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:2. Запасной голкипер мадридцев Андрей Лунин поддержал своих партнеров по команде. "Вчера сезон еще не закончился. Сегодня пришло время подняться и упорно тренироваться. На этих выходных у нас очередной важнейший матч Ла Лиги. Вперед Команда!", — написал украинец в своем Instagram-аккаунте. Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Реал Мадрид — Шахтер вы можете на Football.ua. Люди Андрей Лунин Команды Реал Мадрид Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте