Капитан Королевского клуба может сыграть в Эль-Класико.
Серхио Рамос, Getty Images
23 октября 2020, 17:35
Мадридский Реал определился с заявкой на предстоящий поединок седьмого тура Примеры против каталонской Барселоны.
Как сообщает официальный сайт Королевского клуба, в список попали 20 футболистов. В заявке оказался и капитан команды Серхио Рамос, который пропустил предыдущий поединок против Шахтера в Лиге чемпионов из-за повреждения колена.
Заявка Реала на Эль-Класико:
Вратари: Куртуа, Лунин, Лопес.
Защитники: Милитао, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Менди.
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско.
Нападающие: Бензема, Асенсио, Лука, Йович, Винисиус, Родриго.
Ранее также стала известна заявка Барселоны на матч против Реала.
Напомним, Эль-Класико состоится в субботу, 24 октября, в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.