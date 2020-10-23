Испания

Капитан Королевского клуба может сыграть в Эль-Класико.

Мадридский Реал определился с заявкой на предстоящий поединок седьмого тура Примеры против каталонской Барселоны.

Как сообщает официальный сайт Королевского клуба, в список попали 20 футболистов. В заявке оказался и капитан команды Серхио Рамос, который пропустил предыдущий поединок против Шахтера в Лиге чемпионов из-за повреждения колена.

Заявка Реала на Эль-Класико:

Вратари: Куртуа, Лунин, Лопес.

Защитники: Милитао, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Менди.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско.

Нападающие: Бензема, Асенсио, Лука, Йович, Винисиус, Родриго.

Ранее также стала известна заявка Барселоны на матч против Реала.

Напомним, Эль-Класико состоится в субботу, 24 октября, в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.