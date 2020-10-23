Испанец доволен сотрудничеством с тренером, который руководит командой последние два месяца.
Жерар Пике, Getty Images
23 октября 2020, 23:24
Защитник Барселоны Жерар Пике прокомментировал работу наставника каталонского клуба Рональда Кумана.
33-летний футболист отметил, что после прихода нового специалиста нагрузка на тренировках увеличилась.
"У меня хорошие впечатления от работы с Куманом. Он ведет себя с игроками прямо, а нагрузка на занятиях увеличилась.
Наше нынешнее положение такое, какое есть, но я смотрю на все с умеренным оптимизмом. Ситуация улучшится, нужно время", — приводит слова Пике La Vanguardia.
Отметим, что совсем недавно испанец продлил соглашение с каталонским клубом.
Напомним, Рональд Куман возглавляет Барселону с августа 2020 года.