Испания

Вингер установил во встрече с мадридским Реалом.

Барселона принимает на своем поле мадридский Реал в матче 7-го тура испанской Примеры.

Реал вышел вперед уже на 5-й минуте матче благодаря голу Феде Вальверде, но каталонцы сравняли уже спустя три минуты усилиями Ансу Фати.

Этот гол позволил 17-летнему игроку стать самым юным бомбардиром в истории Эль Класико. Кроме того, он повторил рекорд по количеству голов в Примере до 18 лет, который Помбо установил 1930-х (11 голов).

Ранее сообщалось, что Фати стал лучшим игроком Ла Лиги в сентябре.

После первого тайма счет в матче Барселона – Реал 1:1. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.