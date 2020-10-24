Испания

Предлагаем читателям оценить один из ключевых эпизодов поединка.

Реал Мадрид одержал выездную победу в матче с Барселоной со счетом 3:1 в 7-м туре Примеры.

На 62-й минуте поединка при счете 1:1 арбитр назначил пенальти в ворота каталонцев после просмотра видеоповтора, посчитав, что защитник Клеман Ленгле сфолил на Серхио Рамосе в своей штрафной площади. Сам Рамос исполнил пенальти и вывел "сливочных" вперед.

Предлагаем читателям Football.ua оценить этот эпизод и решить, справедливо ли арбитр зафиксировал нарушение правил.