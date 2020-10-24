Центрбек "сливочных" прокомментировал ключевой эпизод в Эль Класико.
Серхио Рамос, Getty Images
24 октября 2020, 21:17
Защитник Серхио Рамос прокомментировал эпизод с назначением пенальти за фол Клемана Ленгле в матче с Барселоной.
Капитан "сливочных" реализовал пенальти, который помог команды выйти вперед и добыть итоговую победу со счетом 3:1.
"Думаю, это очень очевидное решение. Он потянул меня, когда я собирался прыгать. Здесь все ясно. Несправедливо предъявлять арбитру претензии за такой очевидный эпизод.
После этого мы воспользовались преимуществом и выиграли матч со счетом 3:1", – рассказал Рамос в комментарии изданию Marca.
Ранее сообщалось, что Рамос повторил рекорд по матчам за Реал в Эль Класико.
Football.ua предлагал читателям оценить решение арбитра по эпизоду с Рамосом и Ленгле в голосовании.