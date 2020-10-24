Испания

Центрбек "сливочных" прокомментировал ключевой эпизод в Эль Класико.

Защитник Серхио Рамос прокомментировал эпизод с назначением пенальти за фол Клемана Ленгле в матче с Барселоной.

Капитан "сливочных" реализовал пенальти, который помог команды выйти вперед и добыть итоговую победу со счетом 3:1.

"Думаю, это очень очевидное решение. Он потянул меня, когда я собирался прыгать. Здесь все ясно. Несправедливо предъявлять арбитру претензии за такой очевидный эпизод.

После этого мы воспользовались преимуществом и выиграли матч со счетом 3:1", – рассказал Рамос в комментарии изданию Marca.

Ранее сообщалось, что Рамос повторил рекорд по матчам за Реал в Эль Класико.

Football.ua предлагал читателям оценить решение арбитра по эпизоду с Рамосом и Ленгле в голосовании.