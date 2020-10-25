Испания

Благодаря этому капитан Реала повторил рекорд по появлениям в этих играх в чемпионате.

Серхио Рамос сыграл в своем 31-м Эль Класико в рамках чемпионата Испании. Он стал лишь третьим футболистом, которому покорилась эта отметка – после двух других игроков Реала, Пако Хенто и Рауля Гонсалеса.

Рамос перешел в Реал 16 лет назад из Севильи и с тех пор ни разу не пропускал встречи с Барселоной в чемпионате Италии.

Также Серхио принадлежит рекорд по количеству участий в Эль Класико во всех турнирах – 45. 31 из них пришлось на Ла Лигу, 7 – на Кубок Испании, 6 – на Суперкубок и еще одно – на Лигу чемпионов.

Защитник забил в ворота Барселоны в пяти играх, причем во всех случаях – в чемпионате Испании. Отличился он и в последней на данный момент встрече (3:1), отправив мяч в ворота каталонцев с пенальти.