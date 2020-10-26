Испания

Полузащитник не намерен переезжать в лондонский клуб.

Полузащитник Реала Лука Модрич заявил, что не рассматривает для себя варианта с возвращением в Тоттенхэм.

"Я слишком стар, чтобы вернуться в стан "шпор". У меня еще есть этот год в Реале, и тогда посмотрим, что будет".

"Я чувствую себя хорошо, и я хочу продолжить играть в футбол еще несколько лет. Где? Посмотрим. Честно говоря, я особо не думал об этом. Я сосредоточен на Мадриде и на том, чего мы можем достичь в этом сезоне. Это моя единственная цель", — сказал Модрич FourFourTwo.

Ранее сообщалось, что Модрич сумел забить победный гол в Эль Класико против Барселоны на выезде.