Испания

Игрок "сливочных" получил повреждение в Эль Класико.

Защитник Начо Фернандес пропустит ближайшие матчи мадридского Реала из-за проблем со здоровьем, сообщает издание Marca.

Футболист получил повреждение во встрече с Барселоной (3:1) в минувший уикенд, покинув поле в конце первого тайма. По предварительным прогнозам, испанец сможет вернуться в строй после следующей международной паузы.

В лазарете Реала 30-летний игрок присоединился к другим правым защитникам – Дани Карвахалю и Альваро Одриосоле.

В этом сезоне Начо провел 3 поединка в футболке "сливочных".