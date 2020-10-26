"Бланкос" не готовы предоставлять долгосрочную сделку.
Серхио Рамос, getty images
26 октября 2020, 10:47
Руководство Реала готово продлить контракт с капитаном команды Серхио Рамосом, но лишь на один год, сообщает AS.
Напомним, действующее соглашение защитника "бланкос" действует до 2021 года. Клуб же намерен продолжить сотрудничество до лета 2022 года.
По данным источника, стороны подпишут новый договор ближе к концу года, но не исключен вариант с уходом Рамоса в будущее летнее трансферное окно.
Ранее футболист мадридцев прокомментировал результаты успешного для Реала Класико против Барселоны (3:10.