Испания

"Бланкос" не готовы предоставлять долгосрочную сделку.

Руководство Реала готово продлить контракт с капитаном команды Серхио Рамосом, но лишь на один год, сообщает AS.

Напомним, действующее соглашение защитника "бланкос" действует до 2021 года. Клуб же намерен продолжить сотрудничество до лета 2022 года.

По данным источника, стороны подпишут новый договор ближе к концу года, но не исключен вариант с уходом Рамоса в будущее летнее трансферное окно.

Ранее футболист мадридцев прокомментировал результаты успешного для Реала Класико против Барселоны (3:10.