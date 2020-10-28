Испания

Функционер рассказал о решении руководства клуба.

Бывший президент Барселоны Хосеп Бартомеу в своей прощальной речи сообщил, что совет директоров принял решение об участии клуба в Европейской Суперлиге.

"Могу сообщить исключительную новость. Совет директоров одобрил принятие требований, которые необходимы для участия в Европейской Суперлиге. Этот проект, который продвигают европейские гранды, гарантирует клубу будущую финансовую состоятельность.

Мы с гордостью можем сказать, что Барселона – самый дорогостоящий клуб в мире. Мы смогли опередить по этому показателю клубы, которыми владеют государства и миллиардеры, и при этом сохранили клуб в руках у членов. Европейская Суперлига гарантирует, что Барселона останется в руках у членов клуба", – приводит слова Бартомеу издание Sport.

Напомним, во вторник Барселона подтвердила отставку Бартомеу с поста президента.