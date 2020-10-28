Испания

Функционер объяснил свое решение уйти с занимаемого поста.

Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал свою отставку с поста президента Барселоны на специальной пресс-конференции.

"Мы с советом директором довольны принятым решением. Я получил ответ от генералитета о том, что не было законных оснований переносить голосовании о недоверии. Это решение спорное и безответственное. Правительство вводит строгие ограничения для людей, но разрешает проводить голосование.

После вылета из Лиги чемпионов подать в отставку было бы самым простым решением, но мы находились в период мирового кризиса и нужно было принимать решения. Мы не могли оставить клуб в руках у совета. Кто бы искал нового тренера, совершал трансферы и решал ситуацию с Месси? Кто бы вел переговоры о сокращении зарплат? Мы понимали всю ответственность и должны были принимать решения, даже если они кажутся некомфортными и непопулярными.

Говорят о том, что мы скрывали многие вещи. Полная ложь. То, что мы испытали за последние месяцы, выходит за все рамки. Я подвергался оскорблениям и угрозам, так же как и моя семья и члены совета директоров", – приводит слова Бартомеу издание Marca.