Испания

Нидерландский специалист надеется проработать в каталонском клубе продолжительный период времени.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман рассказал о положении дел в своей команде, важной роли Лионеля Месси, а также позиции, которая требует усиления.

"Мое будущее в Барселоне — не самое главное сейчас. Все должно идти постепенно и вы должны стараться побеждать в каждой игре. Сейчас мы просим всех оставаться спокойными и дать нам немного времени, ведь в команде многое меняется. Барселона здорово играла в чемпионате, но не достигла результат. А на все другие процессы я влиять не могу. Я сделаю все возможное, чтобы остаться в Барселоне надолго".

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"Мне нравится отношение моих футболистов. Все заинтересованы улучшать свою игру и наши результаты. Что мне не нравится? Это слишком резкое слово. Я понимаю критику и продолжаю работать. Важным остается лишь одно — победы Барселоны".

"Месси? Это лучший игрок в мире. Я прекрасно вижу его амбиции и характер. Мы постоянно с ним общаемся, мне нетрудно с ним. Если говорить о недавних словах Сетьена, то я с ними не согласен".

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"Всегда говорил, что нам не хватает центрального форварда, но нам нужно подождать до января. Посмотрим, как будут обстоять дела в клубе и примем решение", — приводит слова Кумана Marca.

Напомним, с приходом Рональда Кумана на пост главного тренера Барселоны, места в команде не нашлось на тот момент ключевому нападающему каталонцев Луису Суаресу.

В сентябре уругваец перешел на правах свободного агента в мадридский Атлетико, в футболке которого он уже успел забить четыре гола и отдать один ассист в пяти матчах Ла Лиги.