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Читатель Football.ua Роман Котляр подводит итоги каденции Жозепа Бартомеу во главе каталонцев.

Жозеп Бартомеу ушел в отставку с поста президента Барселоны. Эта новость, определённо, стала самой приятной для болельщиков каталонцев по всему миру в этом году. В последние дни Бартомеу ещё как-то пытался цепляться за своё место и кормил общественность обещаниями того, что "в Каталонии строится новый, большой проект". Однако данная полемика напоминала лишь предсмертную агонию.

Его увольнение не сумеет мигом решить все накопившиеся проблемы, но на время приостановит стремительную деградацию клуба. Преемнику Бартомеу предстоит долгая и кропотливая работа по очищению авгиевых конюшен, но это тема для отдельного текста. В этом тексте пробежимся по основным эпизодам правления 40-го президента в истории "сине-гранатовых". Как хорошим, так и плохим.



Приход к власти, приглашение Луиса Энрике и требл в сезоне 2014/15

В январе 2014 года в отставку подал тогдашний президент Барселоны – Сандро Россель. Бразды правления в клубе принял на себя его друг и вице-президент клуба – Жозеп Бартомеу.

Поздний Россель чем-то напоминал позднего Бартомеу, да и начало их деятельности на новой должности было довольно схоже. Сандро и вовсе возглавил "сине-гранатовых" в самый разгар доминирования каталонцев в Европе. В первом же сезоне Барселона стала чемпионом Испании и обыграла Манчестер Юнайтед в финале Лиги чемпионов, однако затем начался спад. После следующей кампании клуб покинул Хосеп Гвардиола, а всего в сезонах 2011/12 и 2012/13 команда сумела однажды взять золото Ла Лиги, по разу победить в Кубке Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Проблемы начались уже по ходу кампании 12/13, где Барселона успела уступить Реалу в полуфинале национального кубка и с треском вылететь из Лиги чемпионов от Баварии (легендарные 0:7). Кроме того, не стоит забывать, что большую часть сезона клуб провёл фактически без тренера по причине смертельного заболевания Тито Вилановы.

Началом конца для Росселя стал скандальный переход Неймара из Сантоса летом 2013 года. Официальная сумма трансфера составила 57 миллионов евро, однако большинство СМИ были уверены в намеренном занижении реальной стоимости покупки бразильца и многочисленных махинациях, в которых обе стороны принимали активное участие.

После того, как один из socios – Жорди Касес, подал в суд на руководство каталонцев и последующих разбирательств, выяснилось, что более 40 млн евро достались отцу (и по совместительству агенту) Неймара и его компании N&N. 17 млн получил Сантос, а остальные деньги ушли на комиссионные игроку и прочим мутным выплатам вроде партнёрского соглашения между клубами на проведение совместных товарищеских матчей и тд. Сандро Россель не выдержал всеобщего давления и вынужденно подал в отставку, а спустя несколько лет и вовсе угодил в тюрьму по подозрениям в отмывании денег через офшоры.

Бартомеу также был обвинён в мошенничестве, однако обоим функционерам удалось выйти практически сухими из воды в деле о Неймаре.

Сезон 2013/14 команда впервые за долгое время закончила без единого трофея под руководством наставника Херардо Мартино, однако результаты не были столь плачевными. Весной Бартомеу всячески открещивался от слухов об отставке аргентинца, заявляя, что: "Мы хотим, чтобы Мартино работал до конца. Его контракт рассчитан до 2015 года. Надеюсь, что следующий сезон он начнёт на тренерском мостике Барселоны". Все остальное, что говорят в прессе, действительности не соответствует. Я доверяю Херардо".

Покидать свой пост в Сельте поначалу не собирался и Луис Энрике, который преобразил галисийцев и вывел их в первую половину таблицы (перед приходом испанца клуб боролся за выживание). Увольнение Мартино открыло легенде каталонцев путь в родной клуб, чем он и воспользовался.

Жозеп Бартомеу намеревался выдвинуть свою кандидатуру на грядущих президентских выборах (всё-таки он не был выбран socios, а лишь временно и не совсем легитимно руководил клубом после отставки Сандро Росселя), однако ему предстояло столкнуться с кое-какими сложностями.

Первое – трансферный бан, который не позволял каталонцам осуществлять переходы игроков до января 2016 года. Бартомеу безумно повезло, что летом 2015 удалось договориться с Ливерпулем по Луису Суаресу, который был весьма актуален для "блаугранас". После ухода в Атлетико Давида Вильи, позицию девятки в сезоне 13/14 закрывал Лионель Месси, а приход забивного уругвайца позволил перевести Лео на правый фланг атаки и вместе с Неймаром сформировать убойное и легендарное трио МСН. Короче говоря, Суарес стал тем самым недостающим паззлом, который помог вывести Барселону на новый уровень и именно этот трансфер предопределил победу Бартомеу на выборах.

Второе – конфликт Луиса Энрике с Лео Месси, который удалось успешно погасить по ходу сезона. Сам президент всячески старался сгладить острые углы, заявляя в прессе, что рядовые ссоры – вполне обычное явление в любом клубе и ни о каком увольнении Энрике или уходе Месси речи быть не может. В конце концов внутренние распри не шли на пользу ни одной из сторон. Но доля Бартомеу в урегулировании сего конфликта была не столь значительна, как могло показаться на первый взгляд.

Что было дальше вы и сами знаете. Завоевания требла сыграло решающую роль на летних президентских выборах и помогло Бартомеу одержать победу (более 50% голосов).

Превращение Барселоны в самый доходный клуб мира

Публика в Испании довольно консервативна и не особо рада самозванцам из Катара, Китая или Саудовской Аравии. До середины нулевых каталонцы оставались единственным супер-клубом без титульного спонсора на футболках, но в 2006 году подписали соглашение с Unicef. Причём на весьма альтруистических условиях. В то время коммерция всё больше начинала поглощать футбол, к тому уже у Барселоны успел накопиться серьёзный долг. Поэтому скоро вынужден был капитулировать и неприступный "сине-гранатовый" бастион.

Новое партнёрское соглашение с Qatar Foundation, подписанное ещё при Сандро Росселе, предполагало получение примерно 30 млн евро в год+бонусы. В 2013 году на смену катарскому фонду пришли катарские авиалинии – Qatar Airways. Дела стали постепенно идти в гору. В 2017 году команда подписала соглашение с японской е-commerse-компанией Rakuten, по которому она получает примерно 60 млн евро в год, а также имеет 6,5 млн в качестве бонусов.

Кроме того, ещё в 2014 году была осуществлена сделка с турецким производителем бытовой техники Beko, который красовался на рукавах игровой формы, а позже и на груди тренировочных комплектов. Эта сделка каждый год пополняет клубную казну на 19 млн евро. На момент переподписания соглашения в феврале 2018 года Барса зарабатывала от турецкого спонсора больше, чем практически все клубы ниже топ-шестёрки АПЛ.

"Ассоциация с лидером в своей области имеет фундаментальное значение для того, чтобы клуб продолжал лидировать среди элиты мирового футбола", — говорил Бартомеу. Кроме того, он также заявил о желании увеличить выручку Барселоны до 1 миллиарда евро в год.

В прошлом году каталонцы оформили сделку с новым стратегическим партнёром – Cupra. Данное сотрудничество довольно выгодно не только с финансовой точки зрения. Обе стороны родом из Барселоны, что соответствует традиционным ценностям клуба и получит более тёплый приём со стороны фанатов.

Ну и вишенка на торте – сделка с Nike, который вот уже 22 года является техническим спонсором клуба. В 2016 году "сине-гранатовые" и американцы заключили новое соглашение согласно которому "больше, чем клуб" получает 115 млн евро в год (83 млн чистого дохода и 32 млн в качестве всевозможных бонусов). Выше в этом рейтинге располагаются лишь злейшие враги из Мадрида.

По итогам сезона 2018/19 Барселоне впервые удалось возглавить рейтинг Deloitte, обойдя Реал более чем на 80 млн евро!

В 2020 году ожидалось прохождение порога в миллиард евро годовой прибыли, однако все карты руководству "блаугранас" спутал коронавирус. Пандемия серьёзно подпилила, казалось бы, крепкий финансовый каркас на котором стоял клуб. Сам Бартомеу заявил о 200 миллионных долгах. Тяжелая финансовая ситуация (практически миллиард евро годового дохода не должен вводить в заблуждение, так как львиная доля этих денег приходилась на зарплатную ведомость игроков, трансферы и содержание сотрудников клуба) вынудила президента принимать радикальные меры в виде урезания зарплат футболистам либо исходящих трансферов. Здесь мы плавно переходим к следующей теме.

Ужасная и расточительная трансферная политика. Намеренное игнорирование Ла Масии

Избавление от ветеранов вроде Луиса Суареса или Ивана Ракитича было лишь вопросом времени. Не секрет, что в последние два/три сезона Барселона совершенно перестала прогрессировать и нуждалась в обновлении и омоложении состава. Благо, в двери первой команды активно стучались Ансу Фати, Жан-Клер Тодибо, Франсишку Тринкао, Карлес Перес, Карлес Аленья, Рики Пуч, Марк Кукурелья, Хуан Миранда и другие.

Но подобные вещи необходимо делать постепенно, плавно интегрируя юных игроков в состав, но в тоже время давая им возможность набираться опыта под боком у возрастных партнёров. А не подобным образом. Можно понять уход Ракитича, Суареса и Артуро Видаля, но то как клуб попрощался со всей троицей просто недопустимо. Да ещё и за бесценок. Особенно жаль уругвайца, который является третьим бомбардиром в истории клуба и живой легендой каталонцев и которому попросту указали на выход в телефонном режиме. Это довольно ярко иллюстрирует тезис о Бартомеу как о довольно посредственном дипломате.

Ещё одна вещь, которую инкриминируют экс-президенту – тотальное игнорирование легендарной Ла Масии.

Многие болельщики с грустью вспоминают "хлебные времена" Жоана Лапорты, при каденции которого большую часть состава "сине-гранатовых" составляли собственные воспитанники. То был золотой период в истории клубной академии. После ухода Лапорты вектор существенно сместился в пользу дорогих и раскрученных футболистов либо совсем уж непонятных переходов, вроде Кевина-Принса Боатенга.

Политика в отношении молодых игроков при Бартомеу была довольно радикальной. За это время клуб потерял несколько по-настоящему ценных кадров вроде того же Дани Ольмо, который недавно зажигал в загребском Динамо, а ныне продолжает прогрессировать под руководством Юлиана Нагельсмана в Лейпциге.

Сам президент старался всячески открещиваться от подобных утверждений: "О Ла Масии никогда не забывали. Она была и всегда будет нашей моделью. Просто у нас были отличные игроки первой команды". Красивые лозунги, за которыми, увы, ничего не стоит.

Парадоксальность ситуации заключалась в том, что многие трансферы отнюдь не выглядели усилением, а лишь напрягали и без того перегруженную зарплатную ведомость, когда можно было сделать ставку на собственных воспитанников и сэкономить средства.

Всё началось во время первого полноценного сезона Бартомеу в качестве президента клуба.

Зимой 2015 года Барселону покинул спортивный директор Андони Субисаррета, плоды работы которого были весьма неоднозначными, однако именно он привёл в команду Марк-Андре тер Штегена, Клаудио Браво, Жереми Матье, Ивана Ракитича и Луиса Суареса. Единственной неудачей стала покупка Томаса Вермалена, который большую часть времени проводил на больничных койках, чем на поле.

По сути, то была последняя адекватная трансферная кампания каталонцев на текущий момент.

После снятия бана от ФИФА, клуб бросился жадно скупать всё то, что блестит. Зимой 2016 в команде оказались Алейш Видаль и Арда Туран, которые одинаково провалились в клубе. Видаль и вовсе стал резервной опцией Барселоны после неудачи в попытке подписать Данило из Порту. И если испанец хотя бы может оправдаться тяжелейшим переломом голеностопа, который де-факто поставил крест на его карьере в Каталонии, то вот во втором случае виноват сам пострадавший. Всего лишь 33 полных матча в совокупности и 26 результативных действий явно не то, чего ждали от турка на Камп Ноу.

Самое интересное началось летом. Трансферную кампания Барселоны лета 2016 года можно смело заносить в учебники по спортивному менеджменту и показывать, как не надо делать. 143 млн евро за Андре Гомеша, Пако Алькасера, Самуэля Умтити, Люку Диня, Яспера Силессена и Дениса Суареса – это вообще что было? Лишь Умтити сумел создать нечто похожее на нормальную карьеру в Барсе, да и то француза практически погубили травмы.

Казалось, что дно уже пробито и дальше падать некуда, но нет. Уход Неймара в ПСЖ следующим летом вызвал цепочку последующих переходов. Лихорадочные поиски замены бразильцу привели к покупке Усмана Дембеле у Дортмунда за 130 млн евро. Зимой за не менее космические деньги был приобретён Филиппе Коутиньо (145 млн). В последующие сезоны к этому сомнительному списку добавился ещё и Антуан Гризманн (120 млн). Вся троица по-прежнему в команде и руководство может и хотело бы продать весь этот неликвид, вот только никто не намерен тратить такие баснословные суммы.

Порой создавалось ощущение, что Бартомеу и Барселону попросту разводят на деньги и чудовищные переплаты. Некоторые из последних трансферов и вовсе получились весьма скандальными. Достаточно вспомнить хотя бы переход Малкома из Бордо или того же Дембеле из Боруссии. А как вам приход Мартина Брейтуэйта из Леганеса прошлой зимой, который отправил подмадридцев в Сегунду?

Да, в тот момент никто и представить себе не мог, что через несколько месяцев весь мир окажется охвачен пандемией коронавируса и за время локдауна Луис Суарес успеет восстановится после травмы. Но ведь этот переход можно было оформить спокойно и с чувством собственного достоинства, а не откровенно воровать у сражающейся за выживание команды её лидера и главного бомбардира в последние дни трансферного окна.

Главный парадокс заключается в том, что из всех приобретений последних лет по-настоящему выстрелил лишь Паулиньо, появление которого в Барселоне вызывало всеобщее недоумение. Ладно, есть ещё Фрэнки де Йонг, который под руководством Рональда Кумана, возможно, вновь заиграет столь же ярко, как в Аяксе.

Агония последнего сезона

Предыдущий сезон вышел ужасным для Барселоны во всём – и на поле, и в кабинетах.

Лихорадочное увольнение Эрнесто Вальверде после вылета из Суперкубка Испании, назначение Кике Сетьена, который был отдан на растерзание общественности и звёздам команды. Непопулярные в последние годы решения Бартомеу откровенно превратились в фарс и настоящий водевиль безумия.

Совсем недавно вскрылись подробности подпольной деятельности бывшего президента. Испанская полиция обвиняет его в мошенничестве и коррупции (знакомая история, не так ли?). В частности, Бартомеу обвиняют в сделках от имени клуба, деньги с которых шли не в общую казну, а лично в карман опального чиновника. Припомнили ему и сделку с компанией I3 Ventures, которая должна была всячески поддерживать действующую верхушку клуба и очернять имидж игроков, которые не согласны с политикой клуба. Чем закончится "Барсагейт" не известно, но есть все предпосылки к тому, что Бартомеу рискует закончить также как его друг Сандро Россель. То есть в местах не столь отдалённых.

Отдельно стоит сказать и о конфликте с Лионелем Месси, едва не приведшим к уходу легендарного аргентинца. Зная о смене власти в клубе можно смело заявить задним числом, что угрозы судебным разбирательством и дотошность экс-президента касательно контракта Лео пошли команде даже на пользу. Ведь он остался в команде, а Бартомеу и его свита вынуждены были с позором уйти в отставку. Жозеп хотел показать свой авторитет и даже надеялся на новый срок в клубе, но в итоге лишь загнал себя в угол.

В этой ситуации жаль Кумана, который пребывает в подвешенном состоянии, ведь не известно захочет ли новая верхушка каталонцев видеть голландца у руля команды. Так что легенде клуба определённо стоит завоевать хотя бы один значимый трофей в этом сезоне. Ну и смазать маслом шестерёнки, то бишь стабилизировать игру команды.

Временно исполняющими обязанности назначена специальная комиссия по управлению во главе с Карлесом Тускетсом, которая в ближайшие месяцы обязана провести досрочные президентские выборы. Поговаривают, что помимо Виктора Фонта свою кандидатуру выдвинул также Жоан Лапорта. Это, определённо, было бы безумно красивое возвращение и спасательный подорожник на кровоточащую "сине-гранатовую" рану.

Каденция Жозепа Бартомеу закончилась так, как обычно заканчиваются свержения тиранов у власти – при помощи огромных потерь и дымящихся руин на поле боя.

Тем не менее, на этом прожженном и почерневшим от залпов и пожаров фундаменте также можно построить новую утопию. Для этого необходим новый президент, вроде Лапорты, который сумеет вновь будет догматично следовать клубным традициям и философии, и выстраивать не броуновскую, а чёткую и продуманную стратегию дальнейшего развития. В Барселоне начинается кадровая революция, которая призвана вновь направить вектор развития в сторону молодёжи и грамотных точечных усилений. Получится ли? Узнаем совсем скоро.

Роман Котляр, читатель Football.ua