Испания

Специалист не стал препятствовать уходу игрока.

Мадридский Атлетико объявил о подписании полузащитника Валенсии Джоффри Кондогбия, который призван заменить ушедшего в лондонский Арсенал Томаса Партея.

Как сообщает испанское издание Marca, переход Кондогбия в стан Атлетико организовал владелец "летучих мышей" Питер Лим.

Дело в том, что специалист сначала отклонил предложение мадридского клуба, однако после, пообщавшись с Кондогбия, вышел на боссов Атлетико и организовал сделку. Полузащитник дал понять, что не видит себя в Валенсии и хочет играть за более амбициозный клуб. Также ранее он критиковал руководство Валенсии.

Предварительная сумма сделки — 10-12 миллионов евро. Контракт с футболистом подписан на три с половиной года.