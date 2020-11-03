Опорник завершил переход в стан "матрасников".
Джоффри Кондогбия, твиттер атлетико
03 ноября 2020, 13:56
Официальный сайт Атлетико сообщил, что Кондогбия успешно прошел медицинское обследование и подписал с клубом контракт на три с половиной года.
Ранее сообщалось, что трансфер футболиста обойдется Атлетико примерно в 11 миллионов евро. Также Валенсия получит 10 процентов от будущей перепродажи футболиста.
27-летний полузащитник уже в ближайшее время сможет помочь команде в матчах Примеры и Кубка Испании, но с Лигой чемпионов придется подождать — дозаявить его можно будет только в январе.
Трансфер был осуществлен вне трансферного окна из-за особого правила Примеры, которое распространяется на Атлетико из-за выкупа клаусулы Томаса Партея в последний день межсезонья. При этом, Валенсия подписать игрока на место ушедшего футболиста уже не может.
Ранее Кондогбия неоднократно жестко критиковал руководство Валенсии и был одним из футболистов, с которым владелец Питер Лим хотел расстаться как можно скорее.