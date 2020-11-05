Испания

Будущее звездного аргентинца на Камп Ноу по-прежнему находится в подвешенном состоянии.

Прошлым летом одной из самых обсуждаемых тем в мировом футболе стал возможный уход Лионеля Месси из Барселоны. Невзирая на желание аргентинца отправиться за новым вызовом в карьере, руководство "сине-гранатовых" не захотело его отпускать и потребовало у потенциальных покупателей выплатить компенсацию в размере 700 миллионов евро.

Месси остался недоволен действиями боссов Барселоны, и в своем нашумевшем интервью для Goal он публично раскритиковал тогдашнего президента клуба Жозепа Бартомеу: "Я остаюсь в Барселоне, чтобы не погрязнуть в судах. Руководство клуба во главе с Бартомеу — это катастрофа".

В конце октября этого года одиозный функционер покинул свой пост, и, казалось, что об уходе Месси из Барселоны можно забыть, несмотря на его истекающий контракт в конце текущего сезона. Тем не менее, по информации Deportes Cuatro, лидер каталонского гранда по-прежнему рассматривает вариант со сменой клубной прописки, поскольку он не уверен, что Барселона способна на большие победы с нынешним составом.

Если ситуация не изменится, и руководству Барселоны не удастся убедить звездного аргентинца в светлом будущем клуба, то он покинет Камп Ноу. Ранее британские СМИ уже сообщили, что Манчестер Сити намерен подписать с Месси предварительный контракт в январе 2021 года.