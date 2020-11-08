Испания

Нидерландский специалист дал оценку игре своей команды в успешном матче против Бетиса (5:2).

В матче девятого тура испанской Ла Лиги каталонская Барселона на поле родного Камп Ноу принимала севильский Бетис, сумев одержать победу (5:2) за счет успешно проведенного второго тайма, на который на поле после перерыва появился аргентинский нападающий Лионель Месси. У журналистов нашлось достаточное количество вопросов к нидерландскому главному тренеру "блаугранас" Рональду Куману на послематчевой пресс-конференции, а его слова приводит издание Marca.

"Мы заслужили победу, и мы также заслужили, чтобы забить больше голов еще до перерыва. У нас было много возможностей и мы не смогли реализовать пенальти (удар Антуана Гризманна на 33-й минуте парировал голкипер — ред.). Но во втором тайме мы сохранили командный дух и забили еще четыре гола. Это важная победа: нам нужны были три очка на фоне последних результатов команды. Мы были хороши, но большим разочарованием стал пропущенный в численном превосходстве по составу гол (Аисса Манди был удален на 60-й минуте — ред.)", — подвел итог поединку против Бетиса наставник каталонцев.

На поле с первых минут в составе "блаугранас" отсутствовал Лионель Месси, что не могло не стать одним из вопросов на послематчевом интервью. Ответ от Кумана был следующим: "За день до матча дня мы говорили, что он испытывает некоторый дискомфорт после игры с киевским Динамо. Мы решили, что лучше оставить его на скамейке запасных на случай, если он нам понадобится. Без дискомфорта он бы сыграл. Мы знаем, кто он, и я не сомневаюсь в нем. Я вижу его работу каждый день. Он не был в основе, но во втором тайме его фигура была ключевой".

Аргентинца в старте по позиции заменял француз Усман Дембеле, выступлением которого Куман остался доволен: "Я счастлив, физически он становится все лучше и лучше. Он — игрок, который знает, как обыгрывать соперников один в один. Он провел отличную игру и постепенно набирает свой ритм".

На позиции центрального нападающего в игре против Бетиса выступал другой представитель чемпионов мира — Антуан Гризманн, который отметился незабитым пенальти и несколькими упущенными возможностями по ходу встречи. "Я доволен его работой. Он пропустил пенальти и не забил свои моменты. Ему не повезло, но он всегда чувствовал момент для того, чтобы завершать. Неудачи влияют на игрока психологически. Но он был уверен в себе и, в итоге, забил гол".

В момент с назначением пенальти, который не сумел реализовать Гризманн, в технической зоне произошла перепалка между наставниками, которую Куман отказался комментировать: "Он (Мануэль Пеллегрини — ред.) жаловался на момент с пенальти, но не буду говорить о том, что он мне сказал".

В перерыве нидерландскому наставнику пришлось сменить Ансу Фати, который получил повреждение именно в ситуации с назначением одиннадцатиметрового удара. Замену Куман объяснил следующим образом: "В перерыве у него был некоторый дискомфорт, и мы не хотели рисковать".

Завершая свой послематчевый комментарий, Куман отметил результативность своей команды: "Это была важная победа. Нам были нужны очки. Я доволен игрой команды. Мы создали много моментов, и я доволен пятью голами".

После международной паузы каталонскую Барселону ожидает напряженное гостевое противостояние с мадридским Атлетико (21 ноября).