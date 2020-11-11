Испания

Защитник рассказал о выступлениях за "блаугранас".

Крайний защитник Барселоны Сержиньо Дест заявил, что счастлив стать одним из представителей нового поколения в команде.

"Приятно быть частью этого поколения. Я думаю, также хорошо играть вместе с молодыми футболистами, чтобы мы могли приспособиться к своему уровню.

Таким образом, у Барсы уже есть игроки на будущее. Я думаю, это действительно разумно, что Барса делает это прямо сейчас и дает нам шанс быстрее улучшиться", — сказал Дест ESPN.

Ранее главный тренер Барселоны Рональд Куман высказал свое мнение о работе вместе с нападающим команды Лионелем Месси.