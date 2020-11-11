Испания

Специалист рассказал о работе с игроком.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман рассказал о взаимоотношениях с нападающим команды Лионелем Месси.

"Месси доказал мне, что он человек, который хочет побеждать и оставаться лучшим, даже несмотря на то, что у него были проблемы с клубом. Барселона была, есть и будет лучшей командой с Месси, чем без него. Когда я приехал, мне сказали, что Месси несчастлив.

Мы поговорили у него дома, и он объяснил мне свои причины. Я был честен. Но проблемы, которые у него были с клубом, я не мог изменить. С первого дня я сказал то же самое. Он предан клубу.

Но с тех пор, как он вернулся к тренировкам, он был очень хорош. Ему не везло в некоторых играх, и он не смог показать обычный уровень игры, но я уверен, что в конце сезона он забьет достаточное количество голов", — сказал Куман Sport.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Барселона может укрепить свои ряды свободным агентом.