Испания

Срок нового соглашения, предложенного руководством "сливочных", не устраивает испанского центрбека.

Переговоры по продлению контракта между мадридским Реалом и центральным защитником команды Серхио Рамосом продолжаются, поскольку нынешнее соглашение 34-летнего испанца истекает уже летом следующего года.

Как сообщает журналист Николо Скира, капитан "сливочных" хочет завершить свою профессиональную карьеру именно в Реале, за который он выступает с 2005 года, однако камнем преткновения к заключению новой сделки является расхождение сторон по поводу срока действия контракта.

Известно, что президент мадридского гранда Флорентино Перес предлагал опытному центрбеку только однолетнее соглашение с опцией продления еще на один сезон, но сам футболист желает получить полноценный двухлетний контракт, который позволит ему уйти из клуба в 2023 году.

Отметим, что в своем последнем интервью Флорентино Перес сообщил, что не будет блокировать возможный трансфер Серхио Рамоса в другой клуб, если по игроку поступит удовлетворительное предложение.