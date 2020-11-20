Испания

Ряд игроков основы "сливочных" не сыграют в следующем матче Ла Лиги.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема не попал в заявку команды на ближайший матч чемпионата Испании против Вилльяреала, сообщает Goal.com. Французский футболист получил повреждение еще в матче 9-го тура Ла Лиги против Валенсии, в котором мадридцы разгромно проиграли сопернику (1:4), но так и не успел полностью восстановится за время международной паузы.

Бензема стал не первым игроком Реала, который не сможет помочь команде в ближайшей игре. Также из-за травмы, полученной во время последнего матча за сборную Испании против Германии (6:0), следующую игру "сливочных" пропустит капитан команды Серхио Рамос, а Каземиро и Эдер Милитао не смогут принять участие в матче из-за коронавируса. По этой же причине игру против Вильяреала пропустит сербский нападающий Лука Йович.

Немного улучшить кадровую ситуацию Реала накануне предстоящей игры может возвращение Эдена Азара. Футболист, не так давно сдавший позитивный тест на коронавирус, уже полностью здоров и готов помочь команде.

Матч мадридского Реала против Вильяреала состоится в субботу. Начало в 17:15. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.

Ранее сообщалось, что Реал согласовал новый контракт с Серхио Рамосом.