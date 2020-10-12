"Сине-гранатовые" ищут возможность, чтобы избавиться от француза.
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12 октября 2020, 09:29
Барселона может обменять Дембеле на Бернандески в ближайшее трансферное окно, сообщает Calciomercato.
Рональд Куман не рассчитывает на французского полузащитника и ждет, что тот покинет команду, как и Самуэль Умтити.
Бернардески, в свою очередь, также может стать частью сделки по Аркадиушу Милику.
Напомним, что Дембеле отверг предложение Манчестер Юнайтед, поскольку предпочитает присоединиться к Ювентусу.