Испания

"Сине-гранатовые" ищут возможность, чтобы избавиться от француза.

Барселона может обменять Дембеле на Бернандески в ближайшее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

Рональд Куман не рассчитывает на французского полузащитника и ждет, что тот покинет команду, как и Самуэль Умтити.

Бернардески, в свою очередь, также может стать частью сделки по Аркадиушу Милику.

Напомним, что Дембеле отверг предложение Манчестер Юнайтед, поскольку предпочитает присоединиться к Ювентусу.