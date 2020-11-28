Бельгийский вингер не смог продолжить поединок.
фото getty images
28 ноября 2020, 23:16
Эден Азар покинул поле на 28-й минуте поединка против Алавеса из-за повреждения. Бельгийский вингер ушел самостоятельно, уступив место на поле Родриго.
К тому моменту его команда уступала со счетом 0:1.
Отметим, что Эде Азар лишь недавно вернулся на поле — звездный футболист переболел коронавирусом.
Матч Реал — Алавес начался в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.