Испания

Бельгийский вингер не смог продолжить поединок.

Эден Азар покинул поле на 28-й минуте поединка против Алавеса из-за повреждения. Бельгийский вингер ушел самостоятельно, уступив место на поле Родриго.

К тому моменту его команда уступала со счетом 0:1.

Отметим, что Эде Азар лишь недавно вернулся на поле — звездный футболист переболел коронавирусом.

Матч Реал — Алавес начался в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.