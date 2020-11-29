Испания

Испанский защитник Барселоны выразил надежду на продление контракта между клубом и звездным аргентинцем.

Накануне, испанский центральный защитник каталонской Барселоны Жерар Пике дал интервью изданию Marca, в котором поделился желанием стать президентом "блаугранас" по завершению карьеры профессионального футболиста.

Как и полагается "кандидатам" на руководящий пост, Жерар на правах лидера команды принял участие в обсуждении дальнейшей судьбы отношений клуба и аргентинского нападающего Лионеля Месси, который выразил намерения покинуть команду минувшим летом, но любые манипуляции с контрактом были пресечены уже экс-президентом Барселоны Хосепом Бартомеу.

"Мы надеемся, что он, конечно же, останется, — ссылается на слова испанца изданию ESPN ресурс Football Espana, — Это личное решение Лео, мы подождем и посмотрим. Пока что, он носит футболку Барсы, и у нас есть надежды. В целях коллектива продлевать с ним отношения как можно дольше".

Лионель Месси пропускал игру четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА против киевского Динамо (4:0), но уже в эти выходные имеет возможность сыграть в домашнем поединке "блаугранас" против Осасуны, который пройдет в субботу, начало в 15:00 по киевскому времени.