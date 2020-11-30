Испания

Ла Лига оштрафует каталонский клуб за снятую футболку аргентинца.

Барселона в матче 11-го тура чемпионата Испании уверенно обыграла Осасуну (4:0). После того, как нападающий каталонцев Лионель Месси забил в ворота соперника четвертый мяч, он решил посвятить это взятие ворот легендарному соотечественнику Диего Марадоне, который скончался 25 ноября из-за остановки сердечно-сосудистой системы.

После гола Месси снял игровую футболку, продемонстрировав спрятанную под ней футболку аргентинского клуба Ньюэллс Олд Бойз с 10-м номером на спине.

И Месси и Марадона в свое время выступали за Ньюэллс Олд Бойз. Лионель — на молодежном уровне, а Марадона — в 1993 году.

Однако даже такая цель Месси не помогла Барселоне избежать штрафа за снятую футболку своего игрока.

Каталонцы будут вынуждены заплатить за поступок аргентинца три тысячи евро, ведь штраф и желтая карточка за снятие игровой футболки предусмотрены правилами Ла Лиги и FIFA.