Испания

Аргентинец уважил легендарного соотечественника.

В рамках одиннадцатого тура испанской Ла Лиги каталонская Барселона разгромила Осасуну (4:0).

Одним из голов отличился аргентинец Лионель Месси. Его игрок посветил своему соотечественнику Диего Марадоне, который скончался 25-го ноября.

Под игровой футболкой каталонского клуба оказалась футболка аргентинского Ньюэллс Олд Бойз с 10-м номером на спине.

Отметим, что и Месси и Марадона выступали за Ньюэллс Олд Бойз. Лионель — на молодежном уровне, а Марадона — в 1993 году.

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