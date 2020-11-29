Аргентинец уважил легендарного соотечественника.
Лионель Месси, Getty Images
29 ноября 2020, 18:49
В рамках одиннадцатого тура испанской Ла Лиги каталонская Барселона разгромила Осасуну (4:0).
Одним из голов отличился аргентинец Лионель Месси. Его игрок посветил своему соотечественнику Диего Марадоне, который скончался 25-го ноября.
Под игровой футболкой каталонского клуба оказалась футболка аргентинского Ньюэллс Олд Бойз с 10-м номером на спине.
Отметим, что и Месси и Марадона выступали за Ньюэллс Олд Бойз. Лионель — на молодежном уровне, а Марадона — в 1993 году.
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